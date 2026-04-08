SEK-Einsatz im Landkreis Leipzig: Bewaffneter Mann schießt mehrfach in die Luft

Altenhain - SEK-Einsatz im Landkreis Leipzig ! Im Gemeindeteil Altenhain der Stadt Trebsen wurde am Mittwochmorgen ein bewaffneter Mann in einem Wohnhaus gemeldet.

Ein Spezialeinsatzkommando rückte am Mittwoch nach Altenhain im Landkreis Leipzig aus. © Medienportal Grimma / Sören Müller

Wie das Lagezentrum der Polizei TAG24 bestätigte, gingen gegen 10 Uhr mehrere Notrufe ein. Demnach hatten Anwohner einen Mann mit einer Waffe am Fenster eines Hauses beobachtet.

Aufgrund der unklaren Lage habe die Einsatzleitung daher starke Kräfte angefordert, darunter auch ein schwer bewaffnetes Spezialeinsatzkommando (SEK).

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, soll der Mann später mehrfach in die Luft geschossen haben und gilt als psychisch labil.

"Gegen 17 Uhr hat man den 46-Jährigen erfolgreich in Gewahrsam genommen", so ein Polizeisprecher. "Er wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für andere Personen."