SEK-Einsatz im Norden! Mann verschanzt sich mit Messer in Wohnung

Ein psychisch kranker Mann hat am Samstagabend einen SEK-Einsatz in Rostock ausgelöst. Er verschanzte sich mit einem Messer in einer Wohnung.

Von Bastian Küsel

Rostock - Großalarm in Rostock: Ein psychisch kranker Mann (46) hat am Samstagabend einen SEK-Einsatz in der Hansestadt ausgelöst. Alles in Kürze Psychisch kranker Mann löst SEK-Einsatz in Rostock aus

Mann bedroht Polizisten und droht mit Selbstverletzung

SEK rückt an und überwältigt den Mann mit Blendgranate

Einsatzkräfte führen den 46-Jährigen ab

Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen Mehr anzeigen Kräfte des Sondereinsatzkommandos führten den 46-Jährigen (M.) mit einer Decke über dem Kopf ab. © Stefan Tretropp Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr zu einer Gefahrenlage in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kurt-Schumacher-Ring alarmiert. Die Beamten trafen an der Wohnungstür auf den 46-jährigen Wohnungsinhaber, der ein Messer in der Hand hielt. Nach TAG24-Informationen soll er die Polizisten bedroht, gleichzeitig aber auch damit gedroht haben, sich selbst zu verletzen. Die Beamten zogen sich daraufhin zurück und forderten Verstärkung an, während sich der 46-Jährige, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wieder allein in seiner Wohnung verschanzte. Polizeimeldungen Hitlergruß und Nazi-Parolen in der Innenstadt: Polizei ermittelt wegen Video Polizeimeldungen Paketbote und Bauarbeiter prügeln sich um Vorfahrt in Baustelle Das Sondereinsatzkommando (SEK) rückte an und entschied sich nach Abwägung der Optionen für einen Zugriff. Mithilfe einer Blendgranate setzten sie den Mann außer Gefecht und überwältigten ihn. Mit einer Decke über dem Kopf führten die Einsatzkräfte den 46-Jährigen schließlich ab. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen auf.

Titelfoto: Stefan Tretropp