SEK-Einsatz in Geflüchtetenunterkunft: Mann lagerte Molotowcocktails in seinem Zimmer

Berlin - Am Mittwochabend stürmte das SEK eine Unterkunft für Geflüchtete im Stadtteil Westend. Ein 51-jähriger Mann hatte sich dort in seinem Zimmer verschanzt und für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Einsatzkräfte des SEK waren bei dem Vorfall in einer Berliner Geflüchtetenunterkunft im Einsatz. (Symbolfoto) © Bildmontage: Marijan Murat/dpa, Marius Becker/dpa

Nach Angaben der Polizei wurde das Spezialeinsatzkommando gegen 18.40 Uhr zu der Unterkunft an der Heerstraße gerufen. Der Mann soll sich aggressiv gegenüber Einsatzkräften verhalten haben. Zudem nahmen Polizisten starken Benzingeruch wahr, was die Lage weiter verschärfte.

Kurz nach 20 Uhr schlug das SEK zu. Ein Diensthund biss den 51-Jährigen am Arm, woraufhin er zunächst ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Anschließend kam er stationär in eine psychiatrische Klinik.

Bei der Durchsuchung des Zimmers machten die Einsatzkräfte eine brisante Entdeckung: Die Polizei fand mehrere sogenannte Molotowcocktails sowie entsprechende Zubereitungsutensilien. Die gefährlichen Gegenstände wurden beschlagnahmt.