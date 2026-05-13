21-Jähriger in Münstertal getötet: Warum wird trotzdem nicht weiter ermittelt?

Münstertal - Nach dem Fund eines getöteten Mannes in einer Asylunterkunft in Münstertal im Januar werden die Ermittlungen zu dem Fall geschlossen - trotz der Festnahme seines Mitbewohners.

In dieser Asylunterkunft wurde die Leiche des 21-Jährigen im Januar 2026 gefunden. © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Verdächtige habe sich knapp vier Wochen nach der Tat in der Justizvollzugsanstalt Freiburg das Leben genommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

"Die daraufhin eingeleiteten Todesfallermittlungen haben keine Anhaltspunkte für eine Beteiligung Dritter am Tod des Gefangenen ergeben", hieß es weiter.

Es seien auch keine Überwachungspflichten durch die Justizbeamten verletzt worden.