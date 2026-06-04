SEK-Einsatz nach Waffen-Alarm: Macheten und Drogen entdeckt

Berlin - Wegen eines bewaffneten Mannes in einem Mehrfamilienhaus wurde am Mittwoch das SEK alarmiert. In der Wohnung machte die Polizei dann einen erstaunlichen Fund.

Das SEK stürmte die Wohnung des Verdächtigen im Oschatzer Ring. © Polizei Berlin/X

Gegen 13 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Oschatzer Ring nach Berlin-Hellersdorf alarmiert, wie sie bei X mitteilten.

Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses soll einen bewaffneten Mann im Hausflur und anschließend beim Zurückgehen in seine Wohnung gesehen haben.

Die Polizei habe die Lage zunächst beobachtet, bis um 16 Uhr ein richterlicher Beschluss einen Zugriff des SEK erlaubte.

In der Wohnung fanden die Beamten zwei Personen vor. Ein 37-Jähriger wurde kurz darauf festgenommen.

Bei der nachfolgenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten zwei Schreckschusswaffen samt Munition, eine Luftdruckwaffe mit Projektilen, zwei Macheten, neun Feuerwerkskörper sowie eine Tüte, die offenbar Betäubungsmittel enthielt.