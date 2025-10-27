SEK stürmt mehrere Objekte: Riesiges geheimes Waffen-Arsenal aufgedeckt

Remscheid - Die Polizei hat in Remscheid ( NRW ) einen Einsatz gegen die organisierte Kriminalität gestartet: Mehrere Spezialeinheiten stürmten am Sonntag Häuser, wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Kriegswaffen!

Die Polizei nahm mehrere Menschen im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität fest. © Tim Oelbermann

Dabei wurde unter anderem ein Auto an der Autobahnausfahrt Remscheid (A1) gestoppt und der Fahrer festgenommen sowie mehrere Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, teilten die Beamten mit.

Hinter einer versteckten Tür an der Elberfelder Straße sollen die Beamten dann auf den Jackpot gestoßen sein: Eine riesige Sammlung an Kriegswaffen, darunter auch Panzerminen und Sprengstoff.

Weil die Gefahr durch die Waffen nicht ausgeschlossen werden konnte, soll ein ganzes Mehrfamilienhaus geräumt werden.

Experten vom Kampfmittelräumdienst seien inzwischen vor Ort, um die Funde zu sichern.