SEK stürmt Wohnung in Zwickau: Großeinsatz wegen Minderjährigem
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Zwickau - Großeinsatz der Polizei am Mittwochabend in Zwickau! In der Nicolaistraße stürmte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) eine Wohnung.
Hintergrund waren laut Polizeisprecher Sebastian Schmidt Hinweise darauf, dass eine minderjährige Person möglicherweise eine schwere Straftat verüben könnte.
Die Polizei traf die Person in der Wohnung an.
"Für die Bevölkerung lag zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefährdung vor", so Schmidt weiter.
Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen liegen aktuell nicht vor, die Ermittlungen laufen.
An dem Einsatz waren Beamte der Polizeidirektion Zwickau, der Bereitschaftspolizei und des LKA beteiligt.
Titelfoto: Ralph Köhler