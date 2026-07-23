SEK stürmt Wohnung in Zwickau: Großeinsatz wegen Minderjährigem

536 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Großeinsatz der Polizei am Mittwochabend in Zwickau! In der Nicolaistraße stürmte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) eine Wohnung.

Von Claudia Ziems

Zwickau - Großeinsatz der Polizei am Mittwochabend in Zwickau! In der Nicolaistraße stürmte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) eine Wohnung.

Auch Spürhunde waren im Einsatz.
Auch Spürhunde waren im Einsatz.  © André März

Hintergrund waren laut Polizeisprecher Sebastian Schmidt Hinweise darauf, dass eine minderjährige Person möglicherweise eine schwere Straftat verüben könnte.

Die Polizei traf die Person in der Wohnung an.

"Für die Bevölkerung lag zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefährdung vor", so Schmidt weiter.

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte stürmten eine Wohnung.
Schwer bewaffnete Einsatzkräfte stürmten eine Wohnung.  © Ralph Köhler

Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen liegen aktuell nicht vor, die Ermittlungen laufen.

An dem Einsatz waren Beamte der Polizeidirektion Zwickau, der Bereitschaftspolizei und des LKA beteiligt.

Titelfoto: Ralph Köhler

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: