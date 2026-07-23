Streit vor Jugendclub: Vater fährt betrunken Auto und schlägt 13-Jährigen

Zeulenroda-Triebes - Ein Jugendlicher wurde am Mittwochabend in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) von seinem Vater geschlagen.

Laut Alkoholtest hatte der Mann 1,2 Promille intus. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Gegen 21.45 Uhr war es zunächst auf dem Vorplatz eines Jugendclubs in der Straße "Am Römer" zu einem "medizinischen Notfall" bei einem betrunkenen Jugendlichen gekommen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen erklärte.

Nachdem die Eltern des Jungen informiert worden waren, traf in der Folge der Vater des betroffenen Teenagers vor Ort ein. Anschließend gerieten Vater und Sohn aneinander. Hierbei soll der 37-Jährige den 13-Jährigen am Kragen gepackt und ihn mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Der Junge erlitt leichte Verletzungen.

Im weiteren Verlauf stellte sich jedoch heraus, dass der Mann mit seinem Auto zum Ort des Geschehens gefahren war.

Problem: Er war betrunken! Ein Alkoholtest ergab, dass der 37-Jährige 1,2 Promille intus hatte. Zeugen bestätigten darüber hinaus die Fahrt des Mannes mit dem Auto.