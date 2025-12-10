Senior begeht fatalen Fehler: Darum brachten ihn drei Brötchen ins Krankenhaus

Bedburg-Hau - Beim Versuch, Brötchen in der Mikrowelle aufzubacken, hat ein Senior am Niederrhein eine Rauchvergiftung erlitten.

Als die Feuerwehrleute die verrauchte Wohnung durchsuchten, fanden sie drei verkohlte Brötchen in der Mikrowelle. © Feuerwehr Bedburg-Hau/dpa

Mitten in der Nacht waren die Einsatzkräfte zu einem vermeintlichen Gebäudebrand in Bedburg-Hau alarmiert worden.

Tatsächlich sei Rauch aus einer Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses gedrungen, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte brachten erst einmal alle Bewohner in Sicherheit.

Dann gingen sie mit vollem Atemschutz in die betroffene Wohnung - und fanden drei angebrannte Brötchen in der Mikrowelle.

Der betagte Wohnungsinhaber sei ins Krankenhaus gebracht worden.