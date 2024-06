Senior brutal ausgeraubt: Stundenlang gefesselt, Mund zugeklebt und Augen verbunden!

Prien am Chiemsee - Im Landkreis Rosenheim ist am Donnerstagabend ein älterer Herr über mehrere Stunden in seiner Wohnung von zwei Räubern festgehalten und stundenlang gefesselt worden.

Die Polizei im Landkreis Rosenheim ermittelt nach dem Angriff auf einen Senior unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs und hofft auf Zeugen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall in einem Mehrfamilienhaus in der Osternacher Straße in Prien am Chiemsee.

"Dort wurde der Geschädigte, so seine Angaben vor der Polizei, von den beiden Tätern dann mit einem Messer bedroht und gefesselt. Zudem wurde ihm der Mund zugeklebt und die Augen verbunden", teilten die Beamten mit.

Wertsachen und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro sollen die beiden Täter dadurch an sich gebracht haben. "Erst am Freitagmorgen entfernten die beiden Täter die Fesseln beim Geschädigten und verließen die Wohnung in unbekannte Richtung."

Das Opfer selbst hatte zuvor über eine Online-Plattform mit einem der beiden Kontakt aufgenommen und ihn zu sich eingeladen. Unbemerkt soll dann der Besucher den zweiten Räuber ins Haus gelassen haben.

Die Polizei ermittelte nun unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs und sucht nach möglichen Zeugen, die hilfreiche Beobachtungen gemacht haben könnten.