Senior in Wedding von Auto erfasst: Polizei sucht Zeugen

Berlin - Am Neujahrsmorgen wurde ein 72-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wedding lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und einem bislang unbekannten Uber-Fahrer.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei den Ermittlungen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach Angaben der Polizei wurde der 72-Jährige gegen 5.10 Uhr auf der Markstraße von einem VW Passat erfasst. Der Mann überquerte gerade die Straße von der Reginhardstraße kommend in Richtung Ungarnstraße. Am Steuer des Wagens saß ein 18-Jähriger, der auf dem rechten Fahrstreifen aus Richtung Reinickendorfer Straße in Richtung Residenzstraße unterwegs war.

Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen am Kopf, Oberkörper und an den Beinen. Zunächst schwebte er in Lebensgefahr, er musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Wie die Polizei mitteilt, soll sich zum Zeitpunkt des Unfalls auch ein bislang unbekannter Uber-Fahrer am Unfallort aufgehalten haben. Ob er den Zusammenstoß beobachtet hat, ist bislang unklar.

Die Polizei bittet nun um Hinweise und sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum Ablauf machen können. Auch Ersthelfer sowie der unbekannte Uber-Fahrer werden gebeten, sich zu melden.