25.07.2025 12:14 Senior kracht in Anhänger mit Boot und Fahrrädern

Ein 81-Jähriger in Leppin ist in den Gegenverkehr geraten und in einen anderen Wagen gekracht - der Sachschaden ist immens.

Von Isabelle Wiermann

Leppin - Am gestrigen Donnerstag krachte es auf der B190 bei Leppin (Sachsen-Anhalt). Es entstand ein immenser Sachschaden! Alles in Kürze Senior kracht in Anhänger mit Boot und Fahrrädern

Unfall auf B190 bei Leppin in Sachsen-Anhalt

81-jähriger Fahrer geriet in Gegenverkehr

Anhänger überschlug sich, Ladung verteilte sich

Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich Mehr anzeigen Der Renault war nicht mehr fahrbereit, und auch Anhänger und Boot mussten geborgen werden. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel Ein Renault war gegen 13.20 Uhr in Richtung Seehausen unterwegs, wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am heutigen Freitag mitteilte. Der 81-jährige Fahrer geriet plötzlich in den Gegenverkehr und stieß gegen den Anhänger eines Audis. Darauf befanden sich ein Boot und zwei Elektrofahrräder. Der Anhänger überschlug sich und verteilte seine Ladung auf Straße und Fußweg - dabei wurden auch noch ein Zaun und zwei Leitpfosten beschädigt. Polizeimeldungen Polizei-Kuriosum im Bergischen Land: 26-Jährigem fliegen Anzeigen um die Ohren Polizeimeldungen Kinder verdächtig angesprochen: Rentner im Visier der Ermittler Weder der Senior noch der 62-jährige Audi-Fahrer kamen zu Schaden. Allerdings wird der Sachschaden auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Der Renault, der Anhänger und das Boot mussten von der Straße geborgen werden.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel