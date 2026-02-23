Senioren eiskalt ausgenutzt: Betrüger erbeuten 200.000 Euro

Kraiburg – Telefonbetrüger haben in mehreren Fällen im südlichen Oberbayern Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehr als 200.000 Euro erbeutet.

Senioren wurden am Telefon bewusst geschockt, sodass sie ihre Wertgegenstände an die Betrüger übergaben. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Drei Senioren seien auf die Anrufe hereingefallen und hätten den Tätern ein Vermögen ausgehändigt, teilte die Polizei mit.

Demnach gaben sich die Anrufer in Kraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) und Übersee (Landkreis Traunstein) als angebliche Polizeibeamte aus.

Sie täuschten vor, nahe Angehörige hätten einen schweren Unfall verursacht und benötigten nun dringend Geld für eine angebliche Kaution. Zwei ältere Frauen übergaben daraufhin hohe Bargeldsummen.

In einem dritten Fall im Landkreis Weilheim-Schongau überzeugten Betrüger einen 61-Jährigen davon, seine Silber- und Goldmünzen zum Schutz vor angeblichen Einbrechern an Unbekannte zu übergeben.