Seniorin überschlägt sich mit Motorrad und verletzt sich schwer
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Von Robin Pfeiffer
Satteldorf - Eine 70-Jährige hat sich bei einem Unfall im Landkreis Schwäbisch Hall mit ihrem Motorrad überschlagen und ist schwer verletzt worden.
Die Polizei teilte mit, die Seniorin sei am Donnerstagmittag mit einem 73-jährigen Beifahrer auf ihrem Motorrad nahe Satteldorf unterwegs gewesen.
In einer Kurve kam sie aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug.
Beide Beteiligten kamen auf einer Wiese zum Liegen.
Die Fahrerin erlitt schwere, der 73-Jährige leichte Verletzungen.
An dem Motorrad entstand zudem ein Sachschaden von rund 100 Euro.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa