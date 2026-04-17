Seniorin überschlägt sich mit Motorrad und verletzt sich schwer

Satteldorf - Eine 70-Jährige hat sich bei einem Unfall im Landkreis Schwäbisch Hall mit ihrem Motorrad überschlagen und ist schwer verletzt worden.

Warum die 70-Jährige mit ihrer Maschine von der Fahrbahn abgekommen ist, ist noch unklar. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die Polizei teilte mit, die Seniorin sei am Donnerstagmittag mit einem 73-jährigen Beifahrer auf ihrem Motorrad nahe Satteldorf unterwegs gewesen.

In einer Kurve kam sie aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug.

Beide Beteiligten kamen auf einer Wiese zum Liegen.