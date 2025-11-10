Sex-Attacke in Zwickau: Frau an Hauswand gedrückt und begrapscht!
Zwickau - Was für ein Schock für eine junge Frau (25) in Zwickau! Am Sonntagabend wurde sie von einem bislang unbekannten Mann attackiert und begrapscht.
Das Ganze geschah gegen 21.10 Uhr auf der Römerstraße. Die junge Frau war in Richtung Moritzstraße unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann überholt wurde.
Plötzlich packte er die 25-Jährige, drückte sie an eine Hauswand und begrapschte sie! "Als sich die Geschädigte gegen den Übergriff wehrte, ließ er von ihr ab und entfernte sich in Richtung Bosestraße", so eine Polizeisprecherin.
So wird der Täter beschrieben:
- zwischen 20 und 30 Jahre alt
- etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß
- schlank
- schwarzer Vollbart
- dunkel gekleidet
- hatte eine Kapuze auf
Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet? Wer hat den Mann möglicherweise gesehen? Hinweise nimmt die Zwickauer Polizei unter der Nummer 0375/428102 entgegen.
