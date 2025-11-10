Sex-Attacke in Zwickau: Frau an Hauswand gedrückt und begrapscht!

Zwickau - Was für ein Schock für eine junge Frau (25) in Zwickau ! Am Sonntagabend wurde sie von einem bislang unbekannten Mann attackiert und begrapscht.

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Sex-Attacke in Zwickau. (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde

Das Ganze geschah gegen 21.10 Uhr auf der Römerstraße. Die junge Frau war in Richtung Moritzstraße unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann überholt wurde.

Plötzlich packte er die 25-Jährige, drückte sie an eine Hauswand und begrapschte sie! "Als sich die Geschädigte gegen den Übergriff wehrte, ließ er von ihr ab und entfernte sich in Richtung Bosestraße", so eine Polizeisprecherin.

So wird der Täter beschrieben:

