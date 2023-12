Sexuelle Belästigung in Göttingen: Polizei sucht Zeugen!

Bovenden - Im Mühlenweg in Bovenden ( Landkreis Göttingen ) wurde am vergangenen Donnerstagvormittag eine Frau von einem etwa 40 Jahre alten Mann verfolgt und sexuell belästigt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am 21. Dezember gegen 11.20 Uhr. Der Täter belästigte das Opfer zunächst verbal und berührte es dann unsittlich am Po.

Der Unbekannte und die Frau hatten zuvor zusammen seit Göttingen-Weende in der Buslinie 34 gesessen. An der Haltestelle am Bovender Rathausplatz stiegen beide aus.

Daraufhin verfolgte er die Geschädigte etwa einen Kilometer bis in den Mühlenweg. In Höhe der Hausnummer 6a kam es dann zu dem beschriebenen Vorfall. Unmittelbar danach entfernte sich der Unbekannte in Richtung des Kreisels.

Folgendes ist zu dem Täter bekannt:

etwa 40 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

normale Statur, breite Schultern, hohe Stirn

helle Augenbrauen, helle Augen, markantes Gesicht

sehr kurzes, blondes Haar bis Glatze

bekleidet mit einer sportlichen Kapuzenjacke, hatte außerdem einen grün/gelben Rucksack und zwei große Einkaufstaschen dabei

Die Polizei Göttingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.