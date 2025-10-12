Sexuelle Belästigung in Straßenbahn: Älterer Mann greift Teenagerin in den Schritt

Gera - Am Samstagnachmittag wurde eine Minderjährige in einer Straßenbahn in Gera von einem Mann sexuell belästigt.

Der Vorfall spielte sich in einer Straßenbahn in Gera ab. (Symbolfoto) © 123RF/surachetsh

Wie die Polizei berichtet, war die Jugendliche mit einer Straßenbahn der Linie drei in Richtung Bieblach-Ost gefahren. An der Haltestelle "Sorge/Markt" stieg ein Mann hinzu und setzte sich auf einen freien Platz neben die 16-Jährige.

Während der Fahrt sprach der ältere Herr die Teenagerin an und streichelte ihren Oberschenkel. Das Mädchen aus Gera teilte dem Mann daraufhin mit, dass sie von ihm nicht berührt werden möchte und er dieses Verhalten unterlassen soll.

Da der Grapscher den Gang mit seinen Beinen versperrte, musste die 16-Jährige bei Verlassen ihres Sitzplatzes über den Mann steigen. Hierbei griff der Täter der Minderjährigen in den Schritt. Die Jugendliche schaffte es dann, an der Haltestelle "Duale Hochschule" aus der Straßenbahn auszusteigen.

Der Unbekannte fuhr weiter und wurde von der Betroffenen wie folgt beschrieben: