Sexuelle Handlungen an Elfjähriger vorgenommen? Mann in U-Haft
Von Christine Schultze
Koblenz - Nach einem Sexualdelikt an einer Schule in Koblenz ist ein Verdächtiger festgenommen worden.
Wie die Polizei in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft entsprechend mitteilte, wurde der 20 Jahre alte Mann bereits einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen.
Er stehe demnach im Verdacht, an einer Elfjährigen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben.
Bis zu einer eventuellen Verurteilung gelte die Unschuldsvermutung, erklärte die Polizei. Zu den näheren Umständen der Tat in der vergangenen Woche ermittele die Kriminalpolizei weiterhin.
Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte würden keine weiteren Angaben zum Opfer sowie darüber hinaus auch zu dem Beschuldigten gemacht.
Die Polizei bat darum, keinerlei ungesicherte Meldungen zum Vorfall, mutmaßlichen Täter, Opfer oder den Örtlichkeiten in den sozialen Netzwerken zu verbreiten.
Wer Bilder oder Namen von real existierenden Personen ohne deren Zustimmung veröffentliche, mache sich strafbar.
Bereits am Vorabend hatte die Polizei in einer Mitteilung darauf hingewiesen, dass "Fahndungsaufrufe" in sozialen Medien kursierten, die keine tatsächlich tatverdächtige Person zeigten, und dass diese Aufrufe nicht mit der Polizei abgestimmt und nicht autorisiert worden seien.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa