Sexuelle Handlungen an Elfjähriger vorgenommen? Mann in U-Haft

Koblenz - Nach einem Sexualdelikt an einer Schule in Koblenz ist ein Verdächtiger festgenommen worden.

Die Polizei hat einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, ein Richter eine Untersuchungshaft angeordnet. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft entsprechend mitteilte, wurde der 20 Jahre alte Mann bereits einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen.

Er stehe demnach im Verdacht, an einer Elfjährigen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben.

Bis zu einer eventuellen Verurteilung gelte die Unschuldsvermutung, erklärte die Polizei. Zu den näheren Umständen der Tat in der vergangenen Woche ermittele die Kriminalpolizei weiterhin.

Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte würden keine weiteren Angaben zum Opfer sowie darüber hinaus auch zu dem Beschuldigten gemacht.

Die Polizei bat darum, keinerlei ungesicherte Meldungen zum Vorfall, mutmaßlichen Täter, Opfer oder den Örtlichkeiten in den sozialen Netzwerken zu verbreiten.

Wer Bilder oder Namen von real existierenden Personen ohne deren Zustimmung veröffentliche, mache sich strafbar.