Zweimal vor 11-Jährigen entblößt: Polizei schnappt möglichen Exhibitionisten

Erlangen - Am Sonntag- und Montagabend trat ein Exhibitionist in der Unterführung des Main-Donau-Kanals am Membacher Steg jeweils denselben 11-jährigen Jungen unbekleidet gegenüber. Die Polizei nahm einen 52-jährigen Tatverdächtigen fest.

Der Exhibitionist konnte festgenommen werden. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Gegen 19.30 Uhr am Sonntag stellte sich der Mann den beiden Jungen plötzlich gegenüber und spielte an seinem Glied, so die Polizei Mittelfranken.

Am Montag trafen beide Jungs erneut in der Nähe der Unterführung in Erlangen auf den Mann – wieder war er unbekleidet. Einer der 11-Jährigen verständigte daraufhin seine Mutter, welche die Polizei alarmierte.

Der Unbekannte ergriff zunächst zu Fuß die Flucht. Weit kam er jedoch nicht: Zivilfahnder der Polizei nahmen den Mann kurze Zeit später fest.

Auf der Wache nahmen die Beamten die Personalien des 52-Jährigen auf und fertigten Fotos sowie Fingerabdrücke an. Außerdem entnahmen sie ihm eine DNA-Probe.