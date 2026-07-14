Einbruch mit fetter Beute: Polizei fahndet jetzt mit Foto nach diesem Mann

Heusenstamm - Nach einem Wohnungseinbruch im südhessischen Heusenstamm, bei dem Diebe fette Beute gemacht haben, hoffen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung. Erstmals veröffentlichen die Ermittler ein Lichtbild eines der bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Einer der Täter trug eine auffällige schwarze Basecap, die jemand möglicherweise wiedererkennen könnte. © Polizeipräsidium Südosthessen

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Einbruch bereits am 25. März 2026 in der Anton-Hermann-Straße im Bereich der 10er-Hausnummern in Heusenstamm.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Männer zunächst unbefugt das Grundstück eines Einfamilienhauses und öffneten anschließend gewaltsam eine Balkontür. So gelangten sie ins Haus.

Dort entwendeten die Täter hochwertige Gegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Ermittler beschreiben die beiden Männer wie folgt:

Täter 1:

graue Sweatjacke mit Kapuze

blaue Jeans

weiße Sneaker

Täter 2 (Lichtbild veröffentlicht):

schwarze Basecap mit weißen Applikationen

weißes T-Shirt

schwarze Kapuzenjacke

helle Hose

weiße Sneaker

Beide Männer sollen etwa 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Da von einem der Verdächtigen nun ein Lichtbild vorliegt, erhoffen sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei neue Hinweise.