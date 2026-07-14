Einbruch mit fetter Beute: Polizei fahndet jetzt mit Foto nach diesem Mann
Heusenstamm - Nach einem Wohnungseinbruch im südhessischen Heusenstamm, bei dem Diebe fette Beute gemacht haben, hoffen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung. Erstmals veröffentlichen die Ermittler ein Lichtbild eines der bislang unbekannten Tatverdächtigen.
Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Einbruch bereits am 25. März 2026 in der Anton-Hermann-Straße im Bereich der 10er-Hausnummern in Heusenstamm.
Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Männer zunächst unbefugt das Grundstück eines Einfamilienhauses und öffneten anschließend gewaltsam eine Balkontür. So gelangten sie ins Haus.
Dort entwendeten die Täter hochwertige Gegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.
Die Ermittler beschreiben die beiden Männer wie folgt:
Täter 1:
- graue Sweatjacke mit Kapuze
- blaue Jeans
- weiße Sneaker
Täter 2 (Lichtbild veröffentlicht):
- schwarze Basecap mit weißen Applikationen
- weißes T-Shirt
- schwarze Kapuzenjacke
- helle Hose
- weiße Sneaker
Beide Männer sollen etwa 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Da von einem der Verdächtigen nun ein Lichtbild vorliegt, erhoffen sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei neue Hinweise.
Fahndung nach den beiden flüchtigen Täter läuft auf Hochtouren
Die Ermittler fragen:
- Wer kennt den auf dem Foto abgebildeten Mann?
- Wer hat die beiden Tatverdächtigen auf ihrer Flucht beobachtet?
- Wo sind die Unbekannten möglicherweise noch aufgefallen?
- Sind sie in ein Fahrzeug gestiegen oder nutzten sie ein anderes Fluchtmittel?
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06980981234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.
Titelfoto: Montage: 123rf/huettenhoelscher, Polizeipräsidium Südosthessen