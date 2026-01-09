Sie wollte nur über die Straße gehen: 87-jährige Fußgängerin tödlich verletzt

Gräfentonna (Landkreis Gotha) - Am frühen Donnerstagabend ist es in Gräfentonna zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen.

In der Erfurter Straße in Gräfentonna kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/anzee, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 18.20 Uhr wurde eine 87 Jahre alte Fußgängerin in der Erfurter Straße von einem Auto erfasst, als sie die Fahrbahn überqueren wollte.

Nach Angaben der Polizei war ein Renault in Richtung Erfurt unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam.

Die Seniorin erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen.

Die 47-jährige Fahrerin des Wagens stand nach dem Unfall unter Schock und wurde vor Ort seelsorgerisch betreut. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.