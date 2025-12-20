Sieben Polizisten verletzt! Gruppe greift Beamte an Tankstelle an

Suhl - Polizisten wurden am späten Freitagabend auf einem Tankstellengelände in Suhl von mehreren Personen attackiert.

Die Polizei bekam die heikle Situation an der Tankstelle in den Griff. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Ein Mitarbeiter der Tankstelle hatte die Polizei angerufen, weil sich eine Gruppe betrunkener Menschen auf dem Gelände in der Würzburger Straße aufgehalten hatte, wie die Einsatzkräfte in einer Mitteilung erklärten.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, verhielt sich die Gruppe - bestehend aus rund 25 Personen - verbal äußerst aggressiv. Die Polizisten forderten daraufhin Verstärkung an.

Als anschließend zwei Frauen aus der Gruppe versuchten zu flüchten, wurden sie von einem Polizisten daran gehindert. Im Anschluss eskalierte die Situation. Eine 20-Jährige schlug dem Beamten eine Flasche ins Gesicht, danach griffen mehrere Personen aus der Gruppe die Einsatzkräfte an.

Ein 22-Jähriger schlug wild mit den Fäusten um sich, Flaschen wurden geworfen und einige Menschen aus der Gruppe konnten flüchten.

Polizisten aus Suhl, Meiningen sowie der Autobahn- und Bereitschaftspolizei waren nötig, um die brenzlige Lage zu beruhigen und unter Kontrolle zu bringen.