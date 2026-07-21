Sieben Tote nach Explosion in Chemiepark: Jetzt steht die Ursache des Unglücks fest

Dortmund/Leverkusen - Für die verheerende Explosion in einer Müllverbrennungsanlage in einem Chemiepark in Leverkusen mit sieben Toten war laut Staatsanwaltschaft aus Dänemark stammender Abfall der Auslöser.

Abfall aus Dänemark soll für die verheerende Explosion in einem Leverkusener Chemiepark im Jahr 2021 verantwortlich sein. (Archivfoto) © Oliver Berg/dpa

Dieser habe "eine selbstzersetzende Eigenschaft" gehabt, die ursächlich für das Unglück im Jahr 2021 gewesen sei, teilte die Zentralstelle für die Verfolgung von Umweltkriminalität für NRW (ZeUK) fünf Jahre nach der Katastrophe mit.

Das Verfahren gegen Mitarbeitende des Chemiepark-Betreibers Currenta stellte die ZeUK bei der Dortmunder Staatsanwaltschaft "mangels hinreichenden Tatverdachts" ein.

Die Ermittlungen gegen Verantwortliche des dänischen Abfallerzeugers und eines Hamburger Abfallmaklers gehen aber weiter.

Es sei zu klären, ob diese "Informationen zu den gefährlichen Eigenschaften des Abfallstoffes vorwerfbar nicht an die Betreiberfirma weitergegeben haben".

Am 27. Juli 2021 war ein Lagertank in der Sondermüllverbrennungsanlage in Leverkusen explodiert, ein enormes Feuer breitete sich aus, weitere Tanks wurden zerstört.