Sieben Verletzte: Supermarkt in NRW brennt nach Explosion aus

Ahaus - In einem Supermarkt in Ahaus ( Nordrhein-Westfalen ) ist nach einer Explosion in der Nacht ein Feuer ausgebrochen, das den Laden vollständig zerstört hat.

Die Ursache für die Supermarkt-Explosion war zunächst unklar. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Nach Angaben der Polizei wurden sieben Menschen leicht verletzt, sechs davon durch Rauchgas. Eine Person erlitt einen Schock.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Zeugen kurz nach Mitternacht einen explosionsartigen Knall gehört.

Kurz darauf drang dichter Rauch aus dem Gebäude. Über dem Supermarkt im Erdgeschoss befinden sich Wohnungen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Supermarkt bereits in Vollbrand. Die Explosion soll Türen und Fensterelemente aus der Verankerung gerissen haben.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern.