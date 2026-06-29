Abkühlung der besonderen Art: Frau lenkt Wohnmobil plötzlich in Fluss

Bollendorf - Schreckmoment auf einem Campingplatz in Rheinland-Pfalz : Eine Autofahrerin verlor am Samstagvormittag aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Der Camper landete schließlich in einem Fluss.

Im rheinland-pfälzischen Bollendorf landete am Samstag eine Frau mit ihrem Wohnmobil im Fluss Sauer. © Polizeidirektion Wittlich

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Samstagvormittag auf einem Campingplatz in Bollendorf.

Demnach kam die Fahrerin des Wohnmobils aufgrund eines Fahrfehlers vom Wiesengelände des Campingplatzes ab und fuhr unvermittelt in die Sauer.

Die Fahrerin und ihr Hund konnten sich gerade noch rechtzeitig und unverletzt aus dem sinkenden Camper befreien und selbstständig ans Ufer schwimmen.

Was genau zu dem verhängnisvollen Fahrfehler geführt hatte, ist derzeit noch nicht geklärt.