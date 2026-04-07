Siebenjähriger stürzt in vier Meter tiefe Zisterne: Besucher rettet ihn in letzter Sekunde

Wülzburg - Ein siebenjähriger Junge ist auf der Wülzburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) in eine Zisterne gestürzt und vor dem Ertrinken gerettet worden. Sowohl der Junge als auch sein Retter blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei kümmerte sich anschließend um die Familie. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Demnach hielt sich das Kind am Sonntag mit seiner Familie auf der Festungsanlage auf, als es auf einen Brunnenschacht kletterte.

Dabei brach die Gitterrostabdeckung und der Junge fiel rund vier Meter tief in die unterirdische Zisterne.