Silvester bereits Ende November? Jungs lassen es viel zu früh krachen
Bischofswerda - Zwei Jungs haben im ostsächsischen Bischofswerda knapp einen Monat zu früh das Neujahr eingeläutet!
Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz zündeten die Teenager im Alter von 14 und 15 Jahren am Freitagabend Silvesterknaller auf der Bautzener Straße.
Gegen 21 Uhr mischten sich jedoch Beamte, die zu Fuß vor Ort unterwegs waren, in ihre Knallerei ein und bereiteten ihnen gleich doppelt Probleme.
Zum einen zündeten die Jungs Pyrotechnik der Kategorie F2: Kleinfeuerwerk, welches nur vom 31. Dezember bis 1. Januar in die Luft gejagt werden darf. Zum anderen hätten beide über 18 Jahre sein müssen, um die F2-Knaller zu kaufen und zu sprengen.
Die Jugendlichen müssen sich jetzt wegen der Ordnungswidrigkeiten verantworten. Nach Klärung mit der Polizei landeten sie erst einmal wieder bei ihren Eltern.
Titelfoto: Fotomontage: Frank Hammerschmidt/dpa//Lino Mirgeler/dpa