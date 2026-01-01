Silvesterrakete fliegt in Richtung einer Gruppe, dann blutet ein Mann stark aus der Nase
Apolda - Kurz nach Neujahr flogen in Apolda (Weimarer Land) die Fäuste. Eine Person wurde verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, war beim Abfeuern von Silvesterraketen ein Querschläger in Richtung einer gegenüberstehenden Gruppe geflogen.
Aus diesem Kreis trat daraufhin ein bislang noch Unbekannter hervor und lief in Richtung der Gruppe, wo der Querschläger herkam und schlug einem Mann unvermittelt ins Gesicht.
Der Geschädigte aus der Silvesterraketen-Gruppe blutete anschließend stark aus der Nase und musste im örtlichen Krankenhaus behandelt werden.
Gegen den bislang noch unbekannten Schläger wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Der Vorfall hatte sich in der Utenbacher Straße ereignet.
Titelfoto: Roland Weihrauch/dpa