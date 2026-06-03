Sirenenalarm auf Computer: Betrüger greifen auf Laptop zu

Grabfeld (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) - Ein Mann aus dem Raum Grabfeld ist am Wochenende beinahe Opfer einer Betrugsmasche geworden.

Mit einem falschen Warnfenster und Sirenenton versuchten Betrüger, Zugriff auf den Laptop eines Mannes zu bekommen. (Symbolfoto) © 123RF/ rangersmith14

Während er an seinem Laptop saß, öffnete sich laut Informationen der Polizei plötzlich ein Fenster auf dem Bildschirm, begleitet von Sirenengeräuschen. Um Hilfe zu bekommen, rief der Mann die angezeigte Telefonnummer an.

Auf Anweisung der Person am Telefon hin installierte er ein Programm und gewährte den Unbekannten damit Zugriff auf seinen Computer. Gleichzeitig fragten die Täter persönliche Daten ab.

Als schließlich Kontodaten verlangt wurden, wurde der Mann misstrauisch. Er beendete das Gespräch und ließ gerade noch rechtzeitig sein Konto sowie seine Karten sperren.

Die Betrüger hatten bereits versucht, 440 Euro abzubuchen. Das Geld konnte jedoch zurückgeholt werden, sodass nach bisherigen Erkenntnissen kein finanzieller Schaden entstand.