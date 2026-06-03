Sirenenalarm auf Computer: Betrüger greifen auf Laptop zu
Grabfeld (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) - Ein Mann aus dem Raum Grabfeld ist am Wochenende beinahe Opfer einer Betrugsmasche geworden.
Während er an seinem Laptop saß, öffnete sich laut Informationen der Polizei plötzlich ein Fenster auf dem Bildschirm, begleitet von Sirenengeräuschen. Um Hilfe zu bekommen, rief der Mann die angezeigte Telefonnummer an.
Auf Anweisung der Person am Telefon hin installierte er ein Programm und gewährte den Unbekannten damit Zugriff auf seinen Computer. Gleichzeitig fragten die Täter persönliche Daten ab.
Als schließlich Kontodaten verlangt wurden, wurde der Mann misstrauisch. Er beendete das Gespräch und ließ gerade noch rechtzeitig sein Konto sowie seine Karten sperren.
Die Betrüger hatten bereits versucht, 440 Euro abzubuchen. Das Geld konnte jedoch zurückgeholt werden, sodass nach bisherigen Erkenntnissen kein finanzieller Schaden entstand.
Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Unbekannten Zugriff auf elektronische Geräte zu geben oder persönliche Daten, Codes und PINs preiszugeben. Bei solchen Warnmeldungen auf dem Bildschirm gilt: misstrauisch bleiben und das Gerät ausschalten.
Titelfoto: 123RF/ rangersmith14