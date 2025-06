Polizei schenkt Tierpark Schusswaffen, die es eigentlich nicht mehr geben dürfte

Das Polizeirevier Harz hat wohl aus Versehen vier Schreckschusswaffen verschenkt. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Zwei Polizistinnen wollten dem Tierpark Wärmelampen zur Verfügung stellen, die zuvor beim Aufdecken von Indoor-Plantagen konfisziert wurden.

Die Infrarotlampen könnten die Tiere während der kalten Monate warmhalten, so die Idee.

In den Kartons, die das Harzer Polizeirevier am Montag dann an den Park schickte, befanden sich neben den Lampen allerdings auch vier Schreckschusswaffen, erfuhr die Volksstimme (VS). Ein Versehen, hieß es.

Wenige Tage später wurden die Pistolen von einem Tierpark-Mitarbeiter entdeckt und wohl auch sofort an die zuständige Behörde gemeldet.

Zwar holte die Polizei das "Geschenk" schnell wieder ab, doch eine Untersuchung durch die Polizeiinspektion Magdeburg war dann nicht mehr zu vermeiden.