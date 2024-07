Skateboard auf den Kopf geschlagen und mit Steinen geworfen: Streit in Halle artet aus

Halle (Saale) - Ein Streit zwischen zwei Männern (30 und 22) und einem Jugendlichen (16) in Halle artete am Sonntagabend schnell aus, als die Beteiligten anfingen, sich gegenseitig zu schlagen und mit Steinen zu bewerfen.

Als ein Streit in Halle ausartete, wurde ein 30-Jähriger mit einem Skateboard geschlagen. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Wie das Polizeirevier Halle (Saale) berichtete, begann alles mit einer Auseinandersetzung zwischen dem 30-Jährigen und den beiden jungen Männern auf dem Hallmarkt.

Aus dem Wortgefecht wurde schnell Ernst.

"Während der Auseinandersetzung schlug ein 22-Jähriger einem 30-Jährigen ein Skateboard auf den Kopf, ein 16-Jähriger äußerte weiterhin beleidigende Worte gegen den 30-Jährigen", informierte die Polizei.

In der Konsequenz fing der 30-Jährige an, die beiden anderen mit Steinen zu bewerfen und traf den 16-Jährigen dabei so ungünstig, dass dieser im Anschluss ambulant behandelt werden musste.