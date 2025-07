Attacke in Wiesbaden: Autofahrer (52) durch Schuss verletzt

In der Nacht zu Sonntag kam es in Wiesbaden zu einer Attacke, bei der ein Schuss fiel: Die Polizei sucht Zeugen! (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Die Attacke ereignete sich in der Nacht zu Sonntag gegen 1.20 Uhr in der Paulinenstraße in Wiesbaden, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

Es kam zu einem Gerangel zwischen dem Autofahrer und den beiden Angreifern. Dabei wurde "der 52-Jährige durch einen Schuss im Gesicht und am linken Oberarm leicht verletzt", erklärte ein Sprecher.

Nach dem Schuss flohen die beiden Angreifer zu Fuß in Richtung "Warmer Damm".

Der 52-Jährige wurde ambulant in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt. Die Polizei vermutet, dass einer der Täter eine Gasdruck- oder Luftdruck-Pistole abfeuerte.