Skurriler Polizeieinsatz: 40 Schafe in Wohngebiet unterwegs

Weimar - Am Sonntag wurde die Polizei in Weimar zu einem skurrilen Einsatz gerufen. Mehr als 40 Schafe waren in einem Wohngebiet unterwegs.

Am Sonntagnachmittag waren rund 40 Schafe in einem Weimarer Wohngebiet unterwegs. (Symbolbild) © 123RF/egubisch

Gegen 14.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen in der Nähe der Straße "Zum Erfurter Tal" eine besondere Entdeckung: Über 40 Tiere sollten in dem Wohngebiet umherirren.

Bevor die Polizei vor Ort eintraf, hatte der Besitzer der Schafe bereits gesichert und brachte sie gerade zurück auf ihre Weide.