Skurriler Polizeieinsatz: Pferd gruselt sich vor Halloween-Deko
Schlöben - In Thüringen musste die Polizei am Sonntagnachmittag zu einem kuriosen Polizeieinsatz ausrücken. Grund dafür war ein Pferd.
Ein Anwohner in Schlöben im Saale-Holzland-Kreis schmückte bereits für das bevorstehende Halloweenfest am Freitag.
Doch bereits am Sonntagnachmittag kam es zum ersten Schreck.
Ein Pferd gruselte sich laut Aussagen der Beamten vor der Halloween-Dekoration und flüchtete.
Der 52-jährige Besitzer konnte das Tier jedoch schnell einfangen, sodass die herbeigerufenen Polizisten nicht eingreifen mussten.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/scigelova, 123RF/vankok