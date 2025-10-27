Skurriler Polizeieinsatz: Pferd gruselt sich vor Halloween-Deko

Schlöben - In Thüringen musste die Polizei am Sonntagnachmittag zu einem kuriosen Polizeieinsatz ausrücken. Grund dafür war ein Pferd.

Ein Anwohner schmückte für die bevorstehende Halloweennacht und sorgte damit für einen Polizeieinsatz. (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/scigelova, 123RF/vankok

Ein Anwohner in Schlöben im Saale-Holzland-Kreis schmückte bereits für das bevorstehende Halloweenfest am Freitag.

Doch bereits am Sonntagnachmittag kam es zum ersten Schreck.

Ein Pferd gruselte sich laut Aussagen der Beamten vor der Halloween-Dekoration und flüchtete.