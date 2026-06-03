Snackautomat im Visier: Polizei schnappt Duo auf frischer Tat

Langenfeld - In Langenfeld haben in der Nacht auf Mittwoch (3. Juni) zwei Snack-Automaten-Diebe auf sich aufmerksam gemacht. Statt mit vollen Taschen endete der Abend für sie in Handschellen.

In der Nacht zu Mittwoch wurden zwei Männer beim Versuch, einen Snackautomaten aufzubrechen, festgenommen. (Symbolbild) © Polizei Mettmann

Laut Polizei spielte sich der Vorfall gegen zwei Uhr nachts an der Hauptstraße ab. Ein Anwohner-Ehepaar wurde durch lautes Poltern aus dem Schlaf gerissen und schaute sofort aus dem Fenster.

Dort sahen die beiden zwei Männer, die über ein Baugerüst auf das Vordach der Marktpassage kletterten. Kurz darauf ging es wieder nach unten, direkt Richtung Automatenkiosk.

Als einer von ihnen dann eine Metallstange ansetzte, rief das aufmerksame Ehepaar sofort die Polizei.

Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und erwischten die beiden Männer noch am Tatort. Festgenommen wurden ein 44-jähriger Deutscher aus Köln sowie ein 27-jähriger Syrer, der in Langenfeld gemeldet ist.