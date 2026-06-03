Snackautomat im Visier: Polizei schnappt Duo auf frischer Tat
Langenfeld - In Langenfeld haben in der Nacht auf Mittwoch (3. Juni) zwei Snack-Automaten-Diebe auf sich aufmerksam gemacht. Statt mit vollen Taschen endete der Abend für sie in Handschellen.
Laut Polizei spielte sich der Vorfall gegen zwei Uhr nachts an der Hauptstraße ab. Ein Anwohner-Ehepaar wurde durch lautes Poltern aus dem Schlaf gerissen und schaute sofort aus dem Fenster.
Dort sahen die beiden zwei Männer, die über ein Baugerüst auf das Vordach der Marktpassage kletterten. Kurz darauf ging es wieder nach unten, direkt Richtung Automatenkiosk.
Als einer von ihnen dann eine Metallstange ansetzte, rief das aufmerksame Ehepaar sofort die Polizei.
Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und erwischten die beiden Männer noch am Tatort. Festgenommen wurden ein 44-jähriger Deutscher aus Köln sowie ein 27-jähriger Syrer, der in Langenfeld gemeldet ist.
Bei der Kontrolle fiel außerdem auf, dass die beiden mit Damenfahrrädern unterwegs waren, für die sie keinen Eigentumsnachweis hatten. Zudem standen sie laut den Beamten offenbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.
Anschließend ging es direkt zur Wache, wo entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Polizei Mettmann