Sofa brennt: Mehrfamilienhaus muss evakuiert werden
Weida - In Weida im Landkreis Greiz musste die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen zu einem Einsatz ausrücken.
Gegen 3.40 Uhr war in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gabelsberger Straße ein Sofa in Brand geraten, teilte die Polizei mit.
Die Flammen breiteten sich in der Folge aus, doch die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brands auf das gesamte Gebäude verhindern.
Insgesamt acht Personen mussten aus dem vierstöckigen Mehrfamilienhaus geholt werden. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.
Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt. Die Kripo Gera ermittelt.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa