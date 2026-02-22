Späti-Raub mit Waffe: Täter will Geld und Zigaretten

Berlin - Am Samstag kurz vor Mitternacht hat ein bislang unbekannter Räuber einen Spätkauf in Berlin -Gesundbrunnen überfallen.

Die Polizei ermittelt zum Täter. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach ersten Erkenntnissen betrat der Mann das Geschäft an der Pankstraße, zog eine Schusswaffe und bedrohte den Angestellten.

Er forderte Bargeld - und bekam es auch. Doch damit nicht genug: Anschließend verlangte der Täter zusätzlich Tabakwaren.

In diesem Moment reagierte der Mitarbeiter geistesgegenwärtig und ließ die elektrischen Rollläden des Geschäfts herunter.