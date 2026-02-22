Späti-Raub mit Waffe: Täter will Geld und Zigaretten
Berlin - Am Samstag kurz vor Mitternacht hat ein bislang unbekannter Räuber einen Spätkauf in Berlin-Gesundbrunnen überfallen.
Nach ersten Erkenntnissen betrat der Mann das Geschäft an der Pankstraße, zog eine Schusswaffe und bedrohte den Angestellten.
Er forderte Bargeld - und bekam es auch. Doch damit nicht genug: Anschließend verlangte der Täter zusätzlich Tabakwaren.
In diesem Moment reagierte der Mitarbeiter geistesgegenwärtig und ließ die elektrischen Rollläden des Geschäfts herunter.
Der Angestellte blieb bei dem Überfall unverletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa