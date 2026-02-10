Zwei Teenager sterben in der Silvesternacht: Kugelbomben-Verkäufer festgenommen

Bielefeld - Nach den tragischen Vorfällen in der Silvesternacht, als zwei 18-Jährige bei Unfällen mit selbst gebauter Pyrotechnik ums Leben gekommen sind, hat die Polizei jetzt wohl einen Ermittlungserfolg verbuchen können.

Die Polizei hat einen Verdächtigen nach den schrecklichen Vorfällen in der Silvesternacht festgenommen. © Christian Müller/dpa

Denn wie "BILD" berichtet, sei ein Verdächtiger, der mindestens einen der illegalen Böller verkauft haben soll, festgenommen werden.

Demnach soll die Festnahme schon wenige Tage nach den tödlichen Unglücken vorgenommen worden sein. Um die weiteren Ermittlungen nach Tatverdächtigen jedoch nicht zu gefährden, halte man sich angeblich bisher bedeckt.

Nach "BILD"-Informationen soll es sich bei dem Festgenommenen um einen 20-Jährigen handeln. Der Pressesprecher der Polizei will das jedoch nicht bestätigen.

"Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen können wir vorerst keine Auskünfte zu einer möglichen Festnahme geben", gibt er gegenüber des Mediums preis.

Nach Angaben der "Neuen Westfälischen" sei man dem Mann aus Bielefeld durch Handyauswertungen auf die Spur gekommen.