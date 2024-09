Spaziergängerin Fund im Wald: Blutlache gibt Anlass zur Sorge

Kürenz/Trier - Großer Anlass zur Sorge für die Polizei, nachdem am heutigen Samstagmittag ein besorgniserregender Fund in Rheinland-Pfalz gemacht wurde.

Neben einer größeren Blutlache wurde auch diese ramponierte Brille entdeckt. © Polizeidirektion Trier

Wie ein Sprecher wenige Stunden nach der Entdeckung berichtete, hatte sich eine Spaziergängerin gegen 12.15 Uhr bei der zuständigen Polizei in Trier gemeldet.

Ihren Ausführungen zufolge hatte sie in einem Waldgebiet in Kürenz nahe der dortigen Soterstraße eine zerstörte Brille gefunden. Doch damit noch nicht genug: An gleicher Ort und Stelle war ihr auch eine größere Blutlache aufgefallen.

Umgehend machte man sich mit Unterstützung der Feuerwehr auf den Weg zum gemeldeten Fundort. Da bis dahin nicht auszuschließen war, dass ein Gewaltverbrechen oder eine Person in Notlage hätte vorliegen können, waren gleich mehrere Einsatzfahrzeuge beteiligt.

An der Örtlichkeit starteten die Retter größere Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber sowie eine Drohne zum Einsatz kamen.

Nichtsdestotrotz gelang es bislang nicht, einen Zusammenhang zwischen der Blutlache und einer in irgendeiner Art bestehenden Gefahrenlage zu entdecken.