Spektakuläre Flucht ohne Rücksicht auf Verluste! Intensiv-Täterinnen rasen durch City

Die Frauen hatten sich eine turbulente Verfolgungsjagd mit der Düsseldorfer Polizei geliefert. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Wie ein Sprecher der Düsseldorfer Beamten am Freitag berichtete, wollte eine Polizeistreife am späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr den Fiesta mit Wuppertaler Kennzeichen kontrollieren, in dem die drei Frauen unterwegs waren.

Statt den Anhaltezeichen der Ordnungshüter nachzukommen, trat die Fahrerin allerdings kräftig aufs Gaspedal, woraufhin die Beamten die Verfolgung aufnahmen.

Es begann eine filmreife Verfolgungsjagd durch die Düsseldorfer City, denn die Flüchtende missachtete nicht nur eine rote Ampel und fuhr mehrfach entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch Einbahnstraßen - obendrein verursachte die Frau auch noch mehrere Verkehrsunfälle mit Sachschaden auf der Graf-Adolf-Straße, Stresemannstraße und Oststraße.

Der dritte Crash war dann allerdings der letzte: Nachdem die Chaos-Fahrerin nämlich rücklings einen hinter ihr stehenden Streifenwagen gerammt hatte, blockierten Polizisten den Fiesta und setzten der Flucht der drei Frauen somit endgültig ein Ende. Verletzt wurde glücklicherweise niemand!