Spektakuläre Flucht vor der Polizei: Pyro-Dieb bricht sich bei Fenstersprung beide Beine

Zahna-Elster - Am Sonntagabend gingen der Polizei in Zahna-Elster zwei Pyro-Diebe ins Netz.

Die Polizei schnappte zwei Pyrotechnik-Diebe. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Beamten mitteilten, wurde die Behörde gegen 23.30 Uhr von einem Zeugen zu einem Einkaufsmarkt in der Marktstraße alarmiert.

Dort hatte er zwei Personen beobachtet, die einem Container aufgebrochen und mehrere Kartons mit Pyrotechnik entwendet hatten.

Den Beamten gelang es, im Obergeschoss eines benachbarten Gebäudes zwei verdächtige Männer im Alter von 37 und 60 Jahren festzustellen. Und tatsächlich: Sie hatten diverse Pyro-Kartons im Gesamtwert von fast 5000 Euro bei sich.

Dann eskalierte die Situation: Nach Angaben eines Sprechers versuchte der 37-Jährige vor der Polizei zu fliehen, indem er aus dem Fenster sprang. Da sich dieses aber vier Meter in der Höhe befand, brach er sich bei dem Sprung beide Beine.

Nachdem er in ein Krankenhaus gebracht worden war, stellte sich heraus, dass wegen ähnlicher Delikte bereits ein offener Haftbefehl gegen ihn vorlag.