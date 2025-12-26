Jugendliche umzingeln und attackieren Mann: 24-Jähriger schwer verletzt

Hainichen - In Hainichen ist am Donnerstag ein junger Mann (24) von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und verletzt worden.

Der 24-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der 24-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit Bekannten von Chemnitz nach Hainichen mit der Citybahn unterwegs.

Vor dem Bahnhofsgebäude in Hainichen zündeten in der Nähe vier bis fünf Jugendliche Böller.

"Da dies gefährlich wurde, forderte der 24-Jährige die Jugendlichen auf, dies zu unterlassen", so die Polizei am Freitag.

Daraufhin wurde der 24-Jährige von der Gruppe bedrängt, umzingelt und angegriffen. Bei der Attacke erlitt der 24-Jährige Schnittverletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden.

Die Jugendlichen waren vorher ebenfalls mit der Citybahn C15 von Chemnitz nach Hainichen unterwegs. Nach der Tat flüchteten sie in Richtung eines Einkaufsmarktes.