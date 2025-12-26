Spektakuläre Verfolgungsjagd: 34-Jähriger flieht mit scharfer Waffe und Munition

Köln - Spektakuläre Verfolgungsjagd am Heiligabend in Köln ! Eine Polizeistreife hatte zuvor einen gesuchten Mann entdeckt.

Ein 34-jähriger Mann ist am Tag vor Heiligabend in einen Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Behörden soll ein 34-jähriger Mann in der Nacht zu Dienstag (23. Dezember) gegen 1.40 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Jakob-Böhme-Straße eingebrochen sei, wie die Polizei mitgeteilt hat.

Demnach habe er dort einen Tresor mit Bargeld entwendet, in dem sich aber auch scharfe Pistolen und Munition befanden.

Auf Videobildern erkannten die Beamten den Tatverdächtigen wieder, der in der Vergangenheit bereits wegen Eigentumsdelikten aufgefallen war.

Nur einen Tag später gegen 13.10 Uhr entdeckte eine Streife den Gesuchten im Stadtteil Höhenhaus.

Dort war der Mann mit einem geklauten Toyota unterwegs und machte sich vor einer Verkehrskontrolle aus dem Staub. Dabei touchierte er ein geparktes Auto auf der Bunzlauer Straße.