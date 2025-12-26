Spektakuläre Verfolgungsjagd: 34-Jähriger flieht mit scharfer Waffe und Munition
Köln - Spektakuläre Verfolgungsjagd am Heiligabend in Köln! Eine Polizeistreife hatte zuvor einen gesuchten Mann entdeckt.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Behörden soll ein 34-jähriger Mann in der Nacht zu Dienstag (23. Dezember) gegen 1.40 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Jakob-Böhme-Straße eingebrochen sei, wie die Polizei mitgeteilt hat.
Demnach habe er dort einen Tresor mit Bargeld entwendet, in dem sich aber auch scharfe Pistolen und Munition befanden.
Auf Videobildern erkannten die Beamten den Tatverdächtigen wieder, der in der Vergangenheit bereits wegen Eigentumsdelikten aufgefallen war.
Nur einen Tag später gegen 13.10 Uhr entdeckte eine Streife den Gesuchten im Stadtteil Höhenhaus.
Dort war der Mann mit einem geklauten Toyota unterwegs und machte sich vor einer Verkehrskontrolle aus dem Staub. Dabei touchierte er ein geparktes Auto auf der Bunzlauer Straße.
Beamte stellen geladene und scharfe Schusswaffe sicher
Nur wenige Zeit später machten die Beamten den beschädigten Toyota auf der Von-Ketteler-Straße ausfindig. Der Flüchtige hatte das Auto dort abgestellt.
In dem Wagen stellte man dann unter anderem eine geladene und scharfe Schusswaffe sicher.
Außerdem befanden sich im Kofferraum der geraubte Tresor sowie mutmaßliches Einbruchswerkzeug.
Auch der 34-Jährige hatte sich noch in der Nähe aufgehalten, weshalb die Polizisten ihn dort dingfest machen konnten.
Die Ermittlungen zur Eigentümerschaft und Besitzberechtigung der im Fahrzeug und im Tresor aufgefundenen Schusswaffen dauern an.
