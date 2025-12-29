Spektakulärer Einbruch in Bank: Täter bohren Loch in Tresorraum
Von Dayan Djajadisastra und Karolin Wiltgrupp
Gelsenkirchen - Sie bohrten ein Loch in den Tresorraum: Unbekannte Täter sind in Gelsenkirchen in eine Sparkassenfiliale auf der Nienhofstraße im Stadtteil Buer eingebrochen und haben dabei mehrere Wertschließfächer durchsucht.
Nach Polizeiangaben gelangten die Täter mithilfe eines großen Bohrers in den Tresorraum.
Entdeckt wurde der Einbruch am frühen Montagmorgen durch einen Brandmeldealarm, der um 3.58 Uhr bei der Feuerwehr einging.
Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter über ein Parkhaus an der De-La-Chevallerie-Straße Zugang zum Gebäude und entkamen von dort mit der Beute. Wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unklar.
Die Ermittlungen der Polizei laufen. Unter anderem werden Spuren gesichert und mögliche Zeugen gesucht, die in den vergangenen Tagen verdächtige Geräusche gehört oder Beobachtungen gemacht haben könnten.
Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0209/3658112 und 0209/3658240 entgegen.
Titelfoto: Polizei Gelsenkirchen