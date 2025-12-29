Spektakulärer Einbruch in Bank: Täter bohren Loch in Tresorraum

Gelsenkirchen - Sie bohrten ein Loch in den Tresorraum: Unbekannte Täter sind in Gelsenkirchen in eine Sparkassenfiliale auf der Nienhofstraße im Stadtteil Buer eingebrochen und haben dabei mehrere Wertschließfächer durchsucht.

So fanden die Einsatzkräfte den Tresorraum nach dem Einbruch vor. © Polizei Gelsenkirchen

Nach Polizeiangaben gelangten die Täter mithilfe eines großen Bohrers in den Tresorraum.

Entdeckt wurde der Einbruch am frühen Montagmorgen durch einen Brandmeldealarm, der um 3.58 Uhr bei der Feuerwehr einging.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter über ein Parkhaus an der De-La-Chevallerie-Straße Zugang zum Gebäude und entkamen von dort mit der Beute. Wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unklar.