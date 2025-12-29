 1.784

Spektakulärer Einbruch in Bank: Täter bohren Loch in Tresorraum

Unbekannte sind in ein Sparkassengebäude in Gelsenkirchen eingebrochen. Mit einem Bohrer bohrten sie ein Loch in den Tresorraum.

Von Dayan Djajadisastra und Karolin Wiltgrupp

Gelsenkirchen - Sie bohrten ein Loch in den Tresorraum: Unbekannte Täter sind in Gelsenkirchen in eine Sparkassenfiliale auf der Nienhofstraße im Stadtteil Buer eingebrochen und haben dabei mehrere Wertschließfächer durchsucht.

So fanden die Einsatzkräfte den Tresorraum nach dem Einbruch vor.
So fanden die Einsatzkräfte den Tresorraum nach dem Einbruch vor.  © Polizei Gelsenkirchen

Nach Polizeiangaben gelangten die Täter mithilfe eines großen Bohrers in den Tresorraum.

Entdeckt wurde der Einbruch am frühen Montagmorgen durch einen Brandmeldealarm, der um 3.58 Uhr bei der Feuerwehr einging.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter über ein Parkhaus an der De-La-Chevallerie-Straße Zugang zum Gebäude und entkamen von dort mit der Beute. Wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unklar.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.  © Christoph Reichwein/dpa
Die Sparkassenfiliale wird auf Weiteres geschlossen bleiben.
Die Sparkassenfiliale wird auf Weiteres geschlossen bleiben.  © Christoph Reichwein/dpa

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Unter anderem werden Spuren gesichert und mögliche Zeugen gesucht, die in den vergangenen Tagen verdächtige Geräusche gehört oder Beobachtungen gemacht haben könnten.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0209/3658112 und 0209/3658240 entgegen.

Titelfoto: Polizei Gelsenkirchen

