Spontan "unsterblich verliebt": Motorradfahrer greift Paar in Coburg an

Ein eifersüchtiger Biker blockiert in Coburg ein Paar. Was hinter dem kuriosen Angriff steckt und warum die Polizei jetzt ermittelt.

Von Tizian Gerbing

Coburg - Aus Eifersucht soll ein Motorradfahrer in Coburg ein junges Paar genötigt und angegriffen haben.

Ein Motorradfahrer flippte aus und griff ein Paar in Coburg an. (Symbolfoto)
Ein Motorradfahrer flippte aus und griff ein Paar in Coburg an. (Symbolfoto)  © Nicolas Armer/dpa

Die beiden Opfer erstatteten nach dem Vorfall am Freitag Anzeige bei der Polizei, wie diese mitteilte.

Nach Angaben der Beamten war das Paar selbst mit dem Motorrad im Stadtgebiet unterwegs, als ihm ein weiterer Motorradfahrer folgte und es ansprach.

Der Mann soll sich in die Frau "unsterblich verliebt" haben und schließlich frustriert gewesen sein, weil sie bei ihrem Partner mitfuhr statt bei ihm.

In einer Straße stellte er sich dem Paar dann den Angaben zufolge mit seinem Motorrad in den Weg, sodass es nicht weiterfahren konnte.

Außerdem soll er den Fahrer vom Fahrzeug gestoßen haben und anschließend geflüchtet sein. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr, wie sie mitteilte.

