Sportgerät sichergestellt! Wem gehört dieses Paddle Board?

Görlitz - Als sich Personen einer nächtlichen Polizeikontrolle in Görlitz entziehen wollten, wurden die Beamten misstrauisch und schauten genauer hin. Am Ende wurde ein großes Sportgerät sichergestellt, dessen rechtmäßiger Eigentümer nun gesucht wird.

Dieses "Stand-up Paddle Board" wurde bei einer Kontrolle entdeckt. © Bundespolizei

Gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen wollten die Bundespolizisten zwei Personen im Stadtteil Weinhübel kontrollieren. Als die Tschechen die Streife entdeckte, versuchten sie noch, in eine Seitenstraße zu flüchten.

Das hielt die Beamten aber nicht davon ab, die Kontrolle dennoch durchzuführen und dabei auf ein "Stand-up Paddle Board" (SUP) zu stoßen, was die beiden in einer Sporttasche verstaut dabei hatten.

Als sie Polizisten sie nach der Herkunft des Boards fragten, konnten die Tschechen keinen glaubhaften Nachweis erbringen. Aus diesem Grund wurde ihnen das SUP abgenommen und zur "Gefahrenabwehr" sichergestellt.

Nun versucht die Bundespolizei, die Eigentumsverhältnisse zu klären.

Wer das Board erkennt, kann sich unter der Mailadresse [email protected] bei den Ermittlern melden.