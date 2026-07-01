Versuchtes Tötungsdelikt im Vogtland: Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Reichenbach - Im vogtländischen Reichenbach ist derzeitigen Kenntnissen der Polizei zufolge eine Auseinandersetzung eskaliert. Nun ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die Polizei konnte bereits einen Tatverdächtigen feststellen. (Symbolbild) © 123rf/Susanne Fritzsche

Die Beamten wurden in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.50 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in die Käthe-Kollwitz-Straße gerufen.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Bereits auf der besagten Straße trafen die Einsatzkräfte auf einen schwer verletzten Mann. Ihm war deutlich anzusehen, dass er körperlich angegriffen wurde.

Bei dem Geschädigten handelte es sich um einen 33-jährigen Mann. Er wurde von hinzugerufenen Rettungskräften zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Kurz darauf konnten die Einsatzkräfte einen 55-jährigen Ukrainer als mutmaßlichen Täter ermitteln und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Er befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.