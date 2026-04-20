Sprengstoff-Alarm in Tangerhütte: Bahnhof und Zugstrecke gesperrt

Tangerhütte - Wegen möglichen Verdachts auf Sprengstoff wurde der Bahnhof in Tangerhütte ( Landkreis Stendal ) am Montagmorgen gesperrt.

Die Bundespolizei hat den Bahnhof in Tangerhütte vorübergehend gesperrt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Auslöser waren zwei Sprengungen von Fahrkartenautomaten. Wie die Bundespolizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) berichtete, sei die erste Explosion gegen 2.55 Uhr zu hören gewesen.

Die Ermittler gehen bisher von mehreren Tätern aus. Ob sie Geld erbeuten konnten, sei bisher noch nicht geklärt.

Spezialkräfte wurden informiert, die noch am Morgen anrücken und die Umgebung nach weiteren Sprengstoff untersuchen sollen.

Geben diese Entwarnung, werde der Bahnhof wieder umgehend freigegeben.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte noch nicht geklärt werden.