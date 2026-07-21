Sprengstoff-Attacke auf Kiosk in Südhessen: Täter flüchtig, Kripo fahndet

Obertshausen - Ein lauter Knall, Feuerschein und anschließend eine flüchtende Limousine: Nach einer nächtlichen Attacke auf einen Kiosk im südhessischen Obertshausen ermittelt die Kriminalpolizei wegen einer Sprengstoffexplosion. Der entstandene Schaden ist erheblich.

Im südhessischen Obertshausen kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag offensichtlich zu einer Sprengstoff-Attacke auf einen Kiosk. © 5VISION.NEWS

Laut Polizei ereignete sich die Tat am frühen Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr an einem Kiosk in der Waldstraße/Ecke Bahnhofstraße.

Zeugen hatten den Notruf gewählt, nachdem sie mindestens einen lauten Knall sowie Feuerschein bemerkt hatten. Anschließend soll ein Auto mit quietschenden Reifen vom Tatort geflüchtet sein.

Als alarmierte Polizeistreifen eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung.

Der Eingangsbereich des Geschäfts war massiv beschädigt, die Tür erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Vor dem Gebäude lagen zahlreiche Glassplitter.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Spurenlage vor Ort wird nun wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Ermittler sicherten bereits Spuren am Tatort.