Sprit-Klau geht weiter: Über 1000 Liter auf A6-Parkplätzen im Südwesten gestohlen

Crailsheim - Über 1000 Liter Treibstoff sind auf zwei Parkplätzen entlang der A6 gestohlen worden. Die Unbekannten beschädigten dabei auch den Tank einer Sattelzugmaschine, wie die Polizei mitteilte.

An mehreren Sattelzugmaschinen an der A6 wurde Treibstoff abgezapft. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Sattelzugmaschine war demnach zwischen 3 und 4.45 Uhr auf einem Autobahnparkplatz bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) abgestellt, als rund 330 Liter Kraftstoff entwendet und der Tank beschädigt wurden.

Auf einem Parkplatz bei Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) wurden im selben Zeitraum etwa 1000 Liter aus einer weiteren Sattelzugmaschine gestohlen.