Sprit-Klau geht weiter: Über 1000 Liter auf A6-Parkplätzen im Südwesten gestohlen
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Von Charlotte Haft
Crailsheim - Über 1000 Liter Treibstoff sind auf zwei Parkplätzen entlang der A6 gestohlen worden. Die Unbekannten beschädigten dabei auch den Tank einer Sattelzugmaschine, wie die Polizei mitteilte.
Eine Sattelzugmaschine war demnach zwischen 3 und 4.45 Uhr auf einem Autobahnparkplatz bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) abgestellt, als rund 330 Liter Kraftstoff entwendet und der Tank beschädigt wurden.
Auf einem Parkplatz bei Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) wurden im selben Zeitraum etwa 1000 Liter aus einer weiteren Sattelzugmaschine gestohlen.
Der Schaden belaufe sich auf Tausende Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 07904 94260 zu melden.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa